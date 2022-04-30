Евгений Ловчев: «Мне запомнилось выступление Баха, когда он начал критиковать Тутберидзе. Ты кто такой? Ты вообще ноль в этом деле!»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отстранении российских спортсменов и команд от международных стартов.

– Как думаете, будут ли изменения ситуации с еврокубками?

– Когда сборную отстранили, клубы перестали играть, мы понимаем политическую ситуацию, когда к нам по-хамски отнеслись. Вот мы сейчас с вами обсуждаем футбол, а глобальным является то, что сделали с нашими паралимпийцами (которые не были допущены к Играм-2022 в Пекине – Sports.ru).

Этот гадкий мир, который учил нас и говорил, что мы плохо относимся к инвалидам, что нету пандусов у нас, понимаешь? Эти люди, которые нас чему-то учили, они уроды по отношению к ним (паралимпийцам), просто уроды.

И ждать того, что после прекращения военной операции хоть что-то изменится? Да, изменятся. Нас пустят куда-то, но потом произойдет другая вещь, уникальная. В CAS открыли «ящик Пандоры».

– «Ящик Пандоры»?

– Вот мы обратились туда со словами: «Ребят, вот мы заняли второе место в отборе на чемпионат мира и должны играть в стыковых матчах с чехами, шведами, поляками. А нам говорят: «они отказываются с вами играть, и мы вас дисквалифицируем. Это вообще что?

Поэтому, что гадать о том, что нас через полгода куда-то пустят или не пустят. В следующий раз им не понравится кто-то – они нас отстранят. Мне запомнилось выступление Томаса Баха на зимней Олимпиаде, когда он вдруг начал публично критиковать (Этери) Тутберидзе.

Ты кто такой? Это тренер, которая воспитала десяток олимпийских чемпионов. И ты публично рассказываешь о том, что она неправильно себя с девочками вела? Ты кто такой? Ты вообще ноль в этом деле!» – сказал Ловчев.

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб