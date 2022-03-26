Дмитрий Медведев об отстранении паралимпийцев: «Им говорят: «У вас государство плохое, поэтому нам на вас плевать». Но это противоречит всем нормам морали»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Ранее большинство международных федераций на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета ( ) отстранили россиян от соревнований под своей эгидой. Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил российских паралимпийцев к участию в Играх в Пекине.

«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно – без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины... Но это цинично, аморально.

Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство.

А им говорят: «Нет, вот у вас государство плохое, поэтому нам на вас плевать». Но это противоречит всем нормам морали. Считаю, что Международный олимпийский комитет проявил себя с наихудшей возможной точки зрения», – сказал Медведев.