И. о. главы ПКР Рожков об отстранении паралимпийцев: «МПК пошел на поводу рекомендации Томаса Баха, который уничтожает мировой спорт. Позор Баху!»

Исполняющий обязанности главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) .

Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях. Международный паралимпийский комитет (МПК), в свою очередь, отстранил российских паралимпийцев от Игр в Пекине.

«Решение МПК абсурдно, негуманно, дискриминационно и неспортивно. Сложившаяся ситуация показывает, что сильнейшие спортсмены мира не нужны паралимпийскому комитету.

Чуть меньше двух месяцев назад наши ребята выступали в Лиллехаммере, там они завоевали 22 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медали, заняв первое место. Столько же медалей мы могли бы завоевать в Пекине. Отсюда и такая реакция МПК.

МПК, к сожалению, как и многие международные федерации, пошел на поводу рекомендации Томаса Баха, который уничтожает мировой спорт. Позор Томасу Баху! Позор!

Пьер де Кубертен разработал концепцию олимпийского движения, в основе которой состоит мир, дружба, взаимопомощь и неподверженность политике. Томас Бах разрушает этот подход, это недопустимо. Мы честь наших ребят отстоим», – сказал Рожков.