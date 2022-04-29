Роднина о Самодуровой: «Это уже настолько нормально, что они в 18-19 лет заканчивают карьеру. Не факт, что у Софьи есть предрасположенность быть тренером»

Теги сборная России Ирина Роднина Алексей Мишин женское катание Софья Самодурова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что чемпионка Европы Софья Самодурова завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу в штаб Алексея Мишина

«Это уже настолько нормально, что они в 18-19 лет заканчивают карьеру. Не знаю, сможет ли поменяться ее решение и она захочет вернуться.

Что касается ее дальнейшей работы с Мишиным, то могу сказать, что Алексей Николаевич очень хороший и опытный человек. Он давно работает в этом направлении.

Но не факт, что у Софьи есть предрасположенность для того, чтобы быть тренером. Если она прыгала тройные, это не значит, что она сможет быть хорошим тренером», — сказала Роднина.

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