Алексей Мишин: «Сихарулидзе предложил Самодуровой должность тренера юных фигуристов»

Тренер Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что чемпионка Европы Софья Самодурова завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу.

«Переход Сони Самодуровой из любительской карьеры в профессиональную в качестве тренера ознаменован одним очень важным событием.

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и олимпийский чемпион , узнав, что одной из версий продолжения жизни Софьи Самодуровой в фигурном катании является ее переезд на тренерскую работу в Казахстан, немедленно предложил ей должность тренера юных фигуристов.

Действительно, за всю историю фигурного катания в нашем городе было две чемпионки Европы: и Софья Самодурова. И, конечно, решение нашего президента оставить одну из чемпионок Европы в Петербурге вызывает понимание и уважение», — сказал Мишин.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова завершила спортивную карьеру