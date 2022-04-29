Алексей Мишин: «Сихарулидзе предложил Самодуровой должность тренера юных фигуристов»

Теги сборная России Алексей Мишин Антон Сихарулидзе женское катание Софья Самодурова Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что чемпионка Европы Софья Самодурова завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу. 

«Переход Сони Самодуровой из любительской карьеры в профессиональную в качестве тренера ознаменован одним очень важным событием.

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, узнав, что одной из версий продолжения жизни Софьи Самодуровой в фигурном катании является ее переезд на тренерскую работу в Казахстан, немедленно предложил ей должность тренера юных фигуристов.

Действительно, за всю историю фигурного катания в нашем городе было две чемпионки Европы: Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. И, конечно, решение нашего президента оставить одну из чемпионок Европы в Петербурге вызывает понимание и уважение», — сказал Мишин. 

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова завершила спортивную карьеру

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