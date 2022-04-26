Трусова, Глейхенгауз, Жулин, Логинов, Латыпов и другие олимпийцы прибыли на встречу с членами правительства

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Российские спортсмены и тренеры прибыли в Кремль, где сегодня пройдет встреча призеров Пекина-2022 с членами правительства.

Ожидается, что во встрече примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.

На встречу приехали серебряные призеры в фигурном катании Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также прибыли тренеры фигуристов: Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков, Светлана Соколовская и Александр Жулин.

Прибыли биатлонисты Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

С чемпионами Олимпиадами встретится президент России Владимир Путин, призеры Игр проведут встречу с членами правительства.

ПРИМЕЧАНИЕ: список обновляется.

Сегодня Путин встретится с призерами Пекина-2022: Валиева, Кондратюк, Степанова приедут в Кремль, Большунова не будет

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