Российские спортсмены и тренеры прибыли в Кремль, где сегодня пройдет встреча призеров Пекина-2022 с членами правительства.

Ожидается, что во встрече примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.

На встречу приехали серебряные призеры в фигурном катании , и . Также прибыли тренеры фигуристов: , , и .

Прибыли биатлонисты , , , Карим Халили, , Кристина Резцова, Ирина Казакевич и .

С чемпионами Олимпиадами встретится президент России Владимир Путин, призеры Игр проведут встречу с членами правительства.

ПРИМЕЧАНИЕ: список обновляется.

Сегодня Путин встретится с призерами Пекина-2022: Валиева, Кондратюк, Степанова приедут в Кремль, Большунова не будет