Российские спортсмены и тренеры прибыли в Кремль, где сегодня пройдет встреча призеров Пекина-2022 с членами правительства.
Ожидается, что во встрече примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.
На встречу приехали серебряные призеры в фигурном катании Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также прибыли тренеры фигуристов: Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков, Светлана Соколовская и Александр Жулин.
Прибыли биатлонисты Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.
С чемпионами Олимпиадами встретится президент России Владимир Путин, призеры Игр проведут встречу с членами правительства.
ПРИМЕЧАНИЕ: список обновляется.
Сегодня Путин встретится с призерами Пекина-2022: Валиева, Кондратюк, Степанова приедут в Кремль, Большунова не будет