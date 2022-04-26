Чернышенко и Левитин вручили государственные награды призерам Пекина-2022. Олимпийские чемпионы позднее встретятся с Путиным

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Российские призеры Олимпиады-2022 в Пекине получили государственные награды.

Сегодня в Кремле помощник президента России Игорь Левитин вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» призерам Пекина-2022. Медали ордена I степени получили серебряные призеры Игр, бронзовые призеры Олимпиады были награждены медалями II степени.

На награждение приехали серебряные призеры в фигурном катании Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также прибыли тренеры фигуристов: Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков, Светлана Соколовская и Александр Жулин, биатлонисты Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и другие олимпийцы.

С чемпионами Олимпиадами позднее встретится президент России Владимир Путин.

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