Чернышенко и Левитин вручили государственные награды призерам Пекина-2022. Олимпийские чемпионы позднее встретятся с Путиным

Российские призеры Олимпиады-2022 в Пекине получили государственные награды.

Сегодня в Кремле помощник президента России Игорь Левитин вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» призерам Пекина-2022. Медали ордена I степени получили серебряные призеры Игр, бронзовые призеры Олимпиады были награждены медалями II степени.

На награждение приехали серебряные призеры в фигурном катании , Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также прибыли тренеры фигуристов: Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков, Светлана Соколовская и Александр Жулин, биатлонисты , Максим Цветков, , Карим Халили, , Кристина Резцова, Ирина Казакевич, и другие олимпийцы.

С чемпионами Олимпиадами позднее встретится президент России Владимир Путин.