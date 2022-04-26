Олимпийской чемпионке Камиле Валиевой исполнилось 16 лет

Сегодня российская фигуристка празднует день рождения, ей исполняется 16 лет.

Валиева – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в команде, а также чемпионка Европы и России, победительница двух этапов взрослого Гран-при.

Ей принадлежат все мировые рекорды в женском катании: в короткой программе (90,45), произвольной (185,29) и по сумме (272,71).

На счету фигуристки победа на чемпионате мира среди юниоров в сезоне-2019/20, а также в финале юниорской серии Гран-при.

С лета 2018-го Валиева тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге