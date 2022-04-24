Глава Федерации фигурного катания Армении об открытом чемпионате страны: «Конечно, хотелось бы увидеть Валиеву и других звезд. Но вряд ли они приедут»

Глава Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян хотела бы видеть российских фигуристов на открытом чемпионате страны.

Ранее появилась информация, что россияне примут участие в чемпионате Армении, но генеральный директор ФФКР Александр Коган ее опроверг.

«Наш чемпионат носит статус открытого, к нам уже приезжали российские фигуристы, раньше приезжали спортсмены из ОАЭ, даже из Мозамбика. Заявки еще приходят, среди них есть российские спортсмены.

Конечно, хотелось бы увидеть звезд – Валиеву, других. Мы всех ждем. Но вряд ли они приедут, я не думаю. Зато к нам скоро приедет Алексей Николаевич Мишин со своими фигуристами, они будут проводить здесь сборы.

В случае обсуждения на конгрессе ISU вопросов об отстранении России мы будем поддерживать вашу страну и федерацию. Нам не раз россияне помогали, теперь пришло время, чтобы помощь оказали мы.

Тут нет даже предмета спора – мы против отстранения российских спортсменов. Чемпионат мира уже убили, без россиян там было скучно. Мне кажется, фигурное катание без России вообще не смотрится. Оно умрет», – сказала Степанян.