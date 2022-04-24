Глава Федерации фигурного катания Армении об открытом чемпионате страны: «Конечно, хотелось бы увидеть Валиеву и других звезд. Но вряд ли они приедут»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Мелания Степанян Камила Валиева чемпионат Армении Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян хотела бы видеть российских фигуристов на открытом чемпионате страны.

Ранее появилась информация, что россияне примут участие в чемпионате Армении, но генеральный директор ФФКР Александр Коган ее опроверг.

«Наш чемпионат носит статус открытого, к нам уже приезжали российские фигуристы, раньше приезжали спортсмены из ОАЭ, даже из Мозамбика. Заявки еще приходят, среди них есть российские спортсмены.

Конечно, хотелось бы увидеть звезд – Валиеву, других. Мы всех ждем. Но вряд ли они приедут, я не думаю. Зато к нам скоро приедет Алексей Николаевич Мишин со своими фигуристами, они будут проводить здесь сборы.

В случае обсуждения на конгрессе ISU вопросов об отстранении России мы будем поддерживать вашу страну и федерацию. Нам не раз россияне помогали, теперь пришло время, чтобы помощь оказали мы.

Тут нет даже предмета спора – мы против отстранения российских спортсменов. Чемпионат мира уже убили, без россиян там было скучно. Мне кажется, фигурное катание без России вообще не смотрится. Оно умрет», – сказала Степанян.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные