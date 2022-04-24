Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном турнире рапиристок рассказала о занятиях фигурным катанием на любительском уровне.

«Уже делаю пистолетик – ширину катка могу проехать, еду две «елки», сажусь в «саночки» и выпрямляю ногу. Делаю перекидной, вращения, но пока на двух ногах, выпад вперед, «фонарики», «змейку», виражи вперед и назад. У меня есть желание сделать себе программу и выучить все одинарные [прыжки]. Мы учили на полу сальхов, одинарный уже получается. Кто в детстве занимался, у тех есть группировка, но у меня шалтай-болтай пока.

С 2014 года смотрела фигурное катание, и все это было на уровне «нравится», даже юниорское стала смотреть. Но на тренировки времени не было – сборы, сборы, сборы. Но у нас в Уфе открыли школу фигурного катания для взрослых, и в январе я стала ходить на тренировки. Получается, фехтовальные ноги помогают делать элементы.

Конечно, я следила за Олимпиадой в Пекине, и очень переживала, причем за всех наших девочек. И вся эта ситуация с допинговым скандалом... Да, у нас в Токио была непростая , где надо было сдавать каждый день ПЦР, допинг-тесты, где ты боялся положительного теста у тебя или у твоего однокомандника.

Но то, что было там... Плакала вместе с [Александрой] Трусовой, вместе с [Камилой] Валиевой, переживала за [Анну] Щербакову, хотя она и отлично откатала – феноменальные у нас девочки, и, если бы все три откатали бы идеально, не знала бы, кому медаль давать.

Продолжаю следить за всем этим, когда появляется возможность, хожу на соревнования – ходила на этап Гран-при в Москве. Но форумы уже не читаю – слишком много интриг, негатива. Не знаю, как такие молоденькие спортсменки справляются с таким. Да, это огонь, вода и медные трубы, и, конечно, тяжело не зазвездиться, когда к тебе такое внимание. И все-таки фигурное катание мне нравится, а люблю я фехтование», – рассказала Загидуллина.