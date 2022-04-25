Хореограф Илья Авербух считает, что санкции ISU в отношении России повредят конкуренции в мировом фигурном катании.

Ранее стало известно, что страна не примет этап Гран-при в следующем сезоне. При этом отстранение россиян от международных стартов осталось в силе.

«Очень жаль. Но в нынешней обстановке давления на российский спорт это было ожидаемым решением. У нас есть этапы Гран-при России, внутренние турниры, этапы Кубка России, будем готовиться и соревноваться.

Мы находимся на очень высоком уровне в мире фигурного катания, поэтому можем конкурировать даже между собой и уровень не пострадает», – цитирует Авербуха РБК.

«Отсутствие российских фигуристов на международных соревнованиях нивелирует победы иностранцев, поскольку они становятся неполноценными, об этом мы можем говорить.

Спортсмены должны соревноваться, спорт должен быть вне политики, все должны находиться в состоянии конкурентной борьбы с лучшими из лучших», – приводит слова Авербуха ТАСС.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине