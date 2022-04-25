Энберт о санкциях ISU: «Надеюсь, что ФФКР и Минспорта будут придумывать новые форматы, чтобы сохранить мотивацию для наших спортсменов»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт высказался о санкциях ISU в отношении России.

Ранее стало известно, что страна не примет этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне. При этом отстранение россиян от международных стартов осталось в силе.

«Наверное, решение было ожидаемым. Проводить соревнования надо, конкуренция в спорте – неотъемлемая часть. Конечно, хочется, чтобы были турниры для наших спортсменов, где они могли бы встречаться с сильными спортсменами из других стран.

Понятно, что внутри России конкуренция тоже очень сильная, но ощущение каких-то международных соревнований немного другое. Было бы хорошо, если бы международные турниры в том или ином формате все-таки происходили.

Надеюсь, что наша федерация и Министерство спорта будут придумывать новые форматы, чтобы сохранить настрой и мотивацию для наших спортсменов», – сказал Энберт.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине