Слуцкая о санкциях ISU: «В календаре будет много соревнований, где наши ребята смогут принимать участие. Главное сейчас – не опускать руки и находиться в спорте»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением о санкциях ISU в отношении России.

Ранее стало известно, что страна не примет этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне. При этом отстранение россиян от международных стартов осталось в силе.

«Это не было сюрпризом, мы где-то были готовы к таким решениям. Но наша федерация на сегодняшний день заботится о своих спортсменах. В календаре будет много соревнований, где наши ребята смогут принимать участие. Пока так.

Что мы сейчас можем сделать? Мы живем сейчас в таких обстоятельствах. Как говорил мне мой психолог, обстоятельства под себя не подстраиваются, нужно их самому под себя подстраивать. Дело спортсменов – выступать, дело федерации – заботиться о том, чтобы они не растеряли свою форму.

Нам главное сейчас – не опускать руки и находиться в спорте. Спортсмен – тот же человек, который должен делать свою работу, надо идти дальше, развиваться, не останавливаться», – сказала Слуцкая.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине