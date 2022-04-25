ФФКР: «Глубоко разочарованы позицией и действиями ISU. Мы продолжим делать все возможное для защиты прав российского фигурного катания»

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) прокомментировали новости о санкциях Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее ISU сообщил об отмене этапа Гран-при России в следующем сезоне. Решение об отстранении россиян от международных стартов также осталось в силе.

«Мы в очередной раз глубоко разочарованы позицией и действиями Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских фигуристов и ФФКР.

Со своей стороны мы продолжим делать все возможное для защиты прав и интересов российских спортсменов и всего российского фигурного катания в целом», – заявили в федерации.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине