Чайковская об отмене Гран-при России: «Это трагедия для мирового фигурного катания, но не для нас»

Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская раскритиковала решение ISU об отмене российского этапа Гран-при.

«Я не только возмущена, но считаю, что это просто беспредел. Лишать нас стартов – это неумно, потому что на пьедестале мы занимаем все первые места.

Сейчас в Америке, Канаде и Европе явное падение, там не на что смотреть. Не знаю, почему пошли на такой шаг, это просто уничтожение вида спорта», – сказала Чайковская.

«Мы проведем этот турнир сами, только не как этап Гран-при, а как наши соревнования. И будут у нас выступать лучшие фигуристы мира.

Это трагедия для мирового фигурного катания, но не для нас. Мы будем работать, действовать и показывать, что такое фигурное катание в России», – добавила тренер.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине