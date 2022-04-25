Авербух о конгрессе ISU: «Наши представители должны иметь полное право голосовать. Фигурное катание России является большой частью мирового катания»

Хореограф Илья Авербух высказался о санкциях ISU в отношении России.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне страна не примет этап Гран-при по фигурному катанию. Вопрос об участии представителей России в июньском конгрессе ISU пока остается открытым.

«Ожидаемо. Было понятно, что так будет. Свой аналог Гран-при? У нас чемпионаты. Как провести аналог? Кто на нем будет выступать?» – цитирует Авербуха «Чемпионат».

«Наши представители должны иметь полное право голосовать, это не публичное выступление, а внутренняя часть. Фигурное катание России является большой частью мирового катания.

Те правила, по которым мы будем жить, важны для нас, отстаивать свои позиции очень важно», – приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

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