Татьяна Тарасова: «Не знала, что в ISU сидят садисты, не думала, что все дойдет до такого. Неумные люди, не желающие ничего понимать и не помогающие спортсменам»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение об отмене этапа Гран-при России по фигурному катанию в следующем сезоне.

Сегодня об этом решении объявил Международный союз конькобежцев (ISU).

«К этой новости отношусь очень плохо, очень неправильно это.

Я не знала, что в ISU сидят садисты и не думала, что все дойдет до такой степени» – приводит слова Тарасовой Metaratings.

«В ISU сидят неумные люди, не желающие ничего понимать и не помогающие спортсменам», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23