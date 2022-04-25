Татьяна Тарасова: «Несправедливые решения ISU убивают российскую школу фигурного катания»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала санкции ISU в отношении России.

Сегодня стало известно, что страна не примет этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне. При этом отстранение российских фигуристов от международных соревнований осталось в силе.

«Решение ISU – самая настоящая глупость и беспомощность. Я очень расстроена. Мне жаль, что у наших фигуристов отобрали возможность выступать.

ISU ломают судьбы самых талантливых мальчиков и девочек в мире. Такие несправедливые решения убивают российскую школу фигурного катания. Внутренние соревнования никогда не смогут компенсировать международные», – сказала Тарасова.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине