«Все же смотрели чемпионат мира? Ну вот и дальше посмотрят без нас. Я считаю, что нам нужно делать свои турниры». Тарасова об отмене Гран-при России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что России нужно проводить альтернативные турниры на фоне решения ISU об отмене этапа Гран-при.

«Ну все же смотрели чемпионат мира (прошедший без участия сборной России – Sports.ru)? Ну вот и дальше посмотрят без нас.

Я считаю, что нам нужно делать свои турниры. Иначе зачем все это?

Нужно ли делать эти турниры открытыми? К нам никто может и не приехать», – сказала Тарасова.

ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23