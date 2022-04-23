Комиссия спортсменов Союза конькобежцев России: «Лишая нас возможности соревноваться, ISU нарушает весь принцип спорта»

Комиссия спортсменов Союза конькобежцев России обратилась к президенту ISU Яну Дайкеме в связи с отстранением россиян от соревнований.

«Лишая нас возможности соревноваться с сильнейшими спортсменами в мире и достигать таким образом наивысших результатов, ISU нарушает весь принцип спорта», – говорится в обращении.

Члены комиссии также заявили, что надеются «на грамотное и не политизированное решение и дальнейшее отношение ISU к российским спортсменам, которое позволит сохранить основы и ценности спорта, какими они и должны быть».

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта