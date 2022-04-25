Российские делегаты отправятся на конгресс ISU в июне («Матч ТВ»)

Российские представители отправятся на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет в Пхукете 6-10 июня.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, решение об этом было принято на совете ISU 24 апреля.

При этом участие делегатов России в голосованиях по повестке конгресса пока остается под вопросом.

«Вопросы, касающиеся российских федераций (Федерация фигурного катания России и Союз конькобежцев России – Sports.ru), могут быть рассмотрены в самом начале конгресса, тогда и появится определенность по возможности голосования российских представителей по ключевым вопросам и возможности участвовать в выборах», – заявил источник «Матч ТВ».

Ранее ISU отстранил российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.