Синицина и Кацалапов не выступят на открытом чемпионате Армении

Тренер Александр Жулин сообщил, что чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят на открытом чемпионате Армении.

Турнир пройдет 27-28 мая в Ереване с участием российских фигуристов.

– Будут ли Никита с Викой выступать еще в этом сезоне?

– Не знаю, но в Армению на турнир точно не поедут.

– Они сейчас находятся на карантине в Новогорске, тренируются там?

– Наверное, да, я не знаю. Я не там, – сказал Жулин.

Российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении