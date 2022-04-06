Жулин о возможном завершении карьеры Синициной и Кацалапова: «Сейчас ребята поддерживают форму, а решение они примут где-нибудь в июле»

Тренер Александр Жулин рассказал, когда серебряные призеры Олимпиады-2022 в танцах на льду и определятся, продолжать ли карьеру.

– Карьера Вики с Никитой подходит к концу. Вы видите в них неисчерпанный ресурс? Или максимума они уже достигли?

– Они могут кататься еще лет 128. Другое дело, что не устали ли они от всего этого. Находиться каждый день на льду, через боль, через спины и колени – это огромный труд. Посмотрим, как они поступят.

Но неужели вы думаете, что если они придут ко мне и скажут, мол, Александр Вячеславович, давайте кататься. Я, конечно же, их поддержу. Да даже если они просто еще на сезон захотят остаться – замечательно! Ну, а если нет – что ж, они все уже сделали.

Никита – уже дважды олимпийский чемпион, Вика теперь тоже олимпийская чемпионка. Я своих чемпионов очень люблю и готов с ними работать хоть до момента, пока им 60 не стукнет.

– То есть сейчас у них решения еще нет? Просто уже апрель, пора программы ставить.

– Ну, мы обычно ставим программы в мае в любом случае. А сейчас с учетом Олимпиады все вообще может затянуться. Ребята опустошены, плюс ситуация в мире не способствует радости. Я буду смотреть на них, наблюдать.

Они были сегодня на льду, катались, улыбались. Естественно, без нагрузок, но все равно. Сейчас ребята поддерживают форму, а решение они примут, думаю, где-нибудь в июле. Мне кажется, они будут ходить на каток, дальше я сделаю им что-то вроде макета программы, и мы посмотрим, захотят ли они это все катать, – сказал Жулин.