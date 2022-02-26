«Без вас мы бы не справились». Синицина и Кацалапов поблагодарили тренеров, родственников и болельщиков за поддержку во время Олимпиады-2022

Российский танцевальный дуэт – поблагодарил за поддержку во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Синицина и Кацалапов завоевали золото в командном турнире, а в соревнованиях танцоров заняли второе место.

закончилась, мы уже вернулись в Москву. И сейчас я хотел бы выразить безграничную благодарность всем людям, которые были и есть рядом, поддерживали, помогали, переживали, болели за нас и просто верили в то, что мы сможем!

Просто не хватит слов, чтобы сказать, как я благодарен самому главному человеку – моей маме! Спасибо самой лучшей партнерше, которую только можно пожелать – Викуле.

Спасибо всем врачам, реабилитологам и людям, которые помогли справиться с травмами!

Спасибо нашим дорогим тренерам, которые всегда верили в нас и доверяли нам! Александру Жулину, Петру Дурневу, Дмитрию Ионову и Сергею Петухову.

Спасибо каждому человеку, который встретился и помог нам на этом пути! Вас очень много! Спасибо всем нашим болельщикам и фанатам фигурного катания! Мы вас очень любим.

Друзья, хочу сказать, что сейчас очень важно держаться вместе. Быть рядом с близкими, заботиться друг о друге и поддерживать. Вместе мы все преодолеем», – написал Кацалапов.

«Ребят, сейчас мы все нуждаемся в поддержке и добрых словах. И мне очень важно сказать сейчас, пока эмоции от Олимпиады еще совсем свежие, такие слова близким людям.

Я очень благодарна маме, папе и сестре. Они – самое дорогое, что у меня есть! Я очень вас люблю.

Спасибо нашим тренерам: , Петру Дурневу, Дмитрию Ионову, Сергею Петухову, Насте Шумковой. И моему партнеру Никите.

Спасибо за веру в меня, вложенный труд, терпение и вовремя сказанные слова. Я всегда старалась выполнять свою работу на все 100. И впитала максимум от всех вас.

И спасибо всем, кто болел за нас. За все ваши добрые слова, стихи, красивые фото, рисунки и плакаты. Это что-то невероятное! Без вас мы бы не справились!

Очень хочется всех обнять, хотя бы виртуально. И пожелать всем тепла и сил», – отметила Синицина.

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты