Покровская об отстранении российских спортсменов: «Кто знал, что к спорту на Западе так станут относиться? Уже неуважение – непонятно почему»

Теги синхронное плавание сборная России Татьяна Покровская женское катание сборная России (синхронное плавание) Политика Камила Валиева Водные виды

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Дай бог, чтобы все побыстрее прояснилось. Кто знал, что к спорту на Западе так станут относиться? Хотя тревожные звоночки звучали еще перед Рио. Допинг, который непонятно кто принимал, а людей уже отстранили. Сейчас в Пекине с Камилой Валиевой случай непонятный.

Уже неуважение — непонятно почему. И о нас на каждых соревнованиях перед стартом говорили: «Ой, опять эти русские». А вот когда уже выступили, все тут же закрывали рты: «Вы, конечно, как с другой планеты». Но, повторю, уже после.

Не думаю, что все против участия России. Мир же большой. Мы всегда думали, что спорт — особая область, особая жизнь и ее ничто не тронет. А оказывается, в первую очередь туда полезли. Да что говорить, если даже музыку Чайковского запрещают, это разве нормально?! А в Молдавии осквернили памятник Пушкину. Что им поэт сделал-то? Чем помешал?

Уверена, что весь спорт пострадает от отсутствия россиян. Ведь очень важен уровень соперников, и то, что нас нет во многих видах спорта, отрицательно скажется на всех. Вот, например, смотрю фигурное катание. С кем там иностранцы станут соревноваться, если нет наших девочек славных или интересных российских пар? В художественной гимнастике — то же самое», – рассказала Покровская.

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