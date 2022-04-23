Покровская об отстранении российских спортсменов: «Кто знал, что к спорту на Западе так станут относиться? Уже неуважение – непонятно почему»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Дай бог, чтобы все побыстрее прояснилось. Кто знал, что к спорту на Западе так станут относиться? Хотя тревожные звоночки звучали еще перед Рио. Допинг, который непонятно кто принимал, а людей уже отстранили. Сейчас в Пекине с случай непонятный.

Уже неуважение — непонятно почему. И о нас на каждых соревнованиях перед стартом говорили: «Ой, опять эти русские». А вот когда уже выступили, все тут же закрывали рты: «Вы, конечно, как с другой планеты». Но, повторю, уже после.

Не думаю, что все против участия России. Мир же большой. Мы всегда думали, что спорт — особая область, особая жизнь и ее ничто не тронет. А оказывается, в первую очередь туда полезли. Да что говорить, если даже музыку Чайковского запрещают, это разве нормально?! А в Молдавии осквернили памятник Пушкину. Что им поэт сделал-то? Чем помешал?

Уверена, что весь спорт пострадает от отсутствия россиян. Ведь очень важен уровень соперников, и то, что нас нет во многих видах спорта, отрицательно скажется на всех. Вот, например, смотрю фигурное катание. С кем там иностранцы станут соревноваться, если нет наших девочек славных или интересных российских пар? В художественной гимнастике — то же самое», – рассказала Покровская.