Туктамышева и Коляда не выступят на открытом чемпионате Армении по фигурному катанию

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что спортсмены из группы Алексея Мишина пропустят открытый чемпионат Армении по фигурному катанию.

«Наши ребята на это соревнование не полетят. Мы не планировали, это достаточно неожиданно. Плюс есть уже календарь, поэтому мы не можем туда отправить даже молодых ребят. Надеюсь, на следующий год будет другое расписание и мы сможем участвовать. Соревноваться нужно будет, где это возможно.

Наша группа в полном составе, включая Татьяну Прокофьеву, Алексея Николаевича (Мишина), Мишу Коляду и Лизу Туктамышеву, поедет в Армению на тренировочный сбор, который будет проводиться с 30 апреля по 11 мая.

На чемпионате Армении будут участвовать, наверное, кто-то из молодых или из маленьких спортсменов, которым надо соревноваться. Например, уровня «хрустального конька». Потому что основные фигуристы уже закончили сезон и они сейчас выступают и будут выступать на показательных шоу», – отметила Мишина.

Российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении