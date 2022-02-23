Туктамышева, Коляда и Семененко выступят на Кубке Первого канала

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Михаил Коляда Евгений Семененко Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко выступят на турнире «Кубок Первого канала» в Сочи.

Об этом сообщил их тренер Алексей Мишин.

«Лиза, Женя и Миша готовятся к турниру и примут в нем участие. Очень жаль, что в формате турнира отсутствует короткая программа. Мы специально готовили новые короткие программы для Лизы и Жени, которые нацелены не только на Кубок Первого канала, но и, возможно, на чемпионат мира», – цитирует Мишина «Р-Спорт».

Кубок Первого канала пройдет во дворце спорта «Айсберг» с 5 по 7 марта.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные