Туктамышева, Коляда и Семененко выступят на Кубке Первого канала

Российские фигуристы , и выступят на турнире «Кубок Первого канала» в Сочи.

Об этом сообщил их тренер .

«Лиза, Женя и Миша готовятся к турниру и примут в нем участие. Очень жаль, что в формате турнира отсутствует короткая программа. Мы специально готовили новые короткие программы для Лизы и Жени, которые нацелены не только на Кубок Первого канала, но и, возможно, на чемпионат мира», – цитирует Мишина «Р-Спорт».

канала пройдет во дворце спорта «Айсберг» с 5 по 7 марта.