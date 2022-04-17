Тренер Алексей Мишин высказался об организации ледового шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Вчерашнее шоу – это замечательное спортивное действо. Атмосфера была на нем настолько эмоциональная, настолько мотивирующая, что все спортсмены начали исполнять сложные прыжки. И первым это был Александр Самарин, который прыгал четверной лутц.

Это стремление спортсменов показать самое лучшее и вызвало это неудачное стечение обстоятельств, при котором Женя (Семененко) совершил падение. Это падение связано с желанием сделать выступление ярким, показать свою силу, что естественно для спортсмена.

Совершенно понятно, что неудачное приземление явилось делом случая. Качество льда было безукоризненное. Женя сейчас в сознании, у него сотрясение мозга, но повреждений внутреннего контента черепной коробки врачи не обнаружили.

Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Такие же пожелания высказал и сам Женя (Плющенко) своему тезке, и Яна (Рудковская), и весь коллектив. И Лиза Туктамышева, и Миша Коляда, и все сильнейшие спортсмены, друзья. Мы все желаем ему здоровья.

Я думаю, что, несмотря на такое несчастье, показательные шоу будут. Они были, есть и будут. Это роковая случайность», – сказал Мишин.

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