Алексей Мишин: «Совершенно понятно, что неудачное приземление Семененко явилось делом случая. Качество льда было безукоризненное»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин травмы Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Яна Рудковская Михаил Коляда Александр Самарин Евгений Семененко Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин высказался об организации ледового шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Вчерашнее шоу – это замечательное спортивное действо. Атмосфера была на нем настолько эмоциональная, настолько мотивирующая, что все спортсмены начали исполнять сложные прыжки. И первым это был Александр Самарин, который прыгал четверной лутц.

Это стремление спортсменов показать самое лучшее и вызвало это неудачное стечение обстоятельств, при котором Женя (Семененко) совершил падение. Это падение связано с желанием сделать выступление ярким, показать свою силу, что естественно для спортсмена.

Совершенно понятно, что неудачное приземление явилось делом случая. Качество льда было безукоризненное. Женя сейчас в сознании, у него сотрясение мозга, но повреждений внутреннего контента черепной коробки врачи не обнаружили.

Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Такие же пожелания высказал и сам Женя (Плющенко) своему тезке, и Яна (Рудковская), и весь коллектив. И Лиза Туктамышева, и Миша Коляда, и все сильнейшие спортсмены, друзья. Мы все желаем ему здоровья.

Я думаю, что, несмотря на такое несчастье, показательные шоу будут. Они были, есть и будут. Это роковая случайность», – сказал Мишин.

Страшное падение Семененко на шоу Плющенко: сделал 4 попытки встать, в итоге рухнул на зрителей

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные