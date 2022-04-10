Семененко о показательном выступлении под кей-поп: «Кажется, программа многим понравилась. Я старался сделать номер современным, ярким, необычным»

Российский фигурист рассказал о своем показательном номере под песню Frost корейской группы Tomorrow X Together.

– Кому принадлежит идея?

– Мне понравилась музыка и танец участников группы. Я придумал свой вариант, как это может быть представлено на льду. Сначала показал Алексею Николаевичу (Мишину), он одобрил, потом Татьяна Николаевна Мишина посмотрела, ей тоже понравилось. А дальше дорабатывали, улучшали программу с Татьяной Николаевной Прокофьевой и всем тренерским составом.

– Часто слушаешь эту песню в своем плейлисте в обычной жизни?

– Да, мне нравится группа ТХТ, нравятся многие их песни и клипы.

– Кто поставил финальную дорожку шагов? Очень необычно, сложно, экспрессивно смотрится.

– Придумывали все, ха-ха. А по поводу необычности: колесо предложил я, брейк-данс – Татьяна Николаевна.

– Брейк-данс у тебя довольно уверенно получается. Занимался им когда-то?

– Нет. В детстве немного было что-то, связанное с хип-хопом, но вообще учил именно для этого номера.

– Как придумывал грим? Тебе кто-то с ним помогает?

– Основная идея грима – Татьяны Николаевны Прокофьевой. Гримироваться мне помогают, самому это сделать сложно. На шоу «Влюбленные в фигурное катание» меня гримировали фигуристы и Никита Михайлов, ха-ха. На шоу – стилисты шоу. Пользуясь случаем, хочу сказать всем спасибо, хорошо получилось и в первый, и во второй раз.

– Сколько времени занимает смыть с себя это все? Особенно с волос.

– С волос – как обычно, надо просто хорошо помыть голову шампунем, а с лица – нужны специальные средства.

– Что самое классное и приятное писали болельщики после премьеры?

– Кажется, программа многим понравилась. Я старался сделать номер современным, ярким, необычным. Получилось что-то новое в шоу. Писали многие и из России, и иностранцы. Получил много приятных слов от МОА (фанатское сообщество группы TXT). Да, у меня появилось много болельщиков из фанатов группы ТХТ со всего мира.

– Видишь себя в подобном стиле соревновательных программах или там скорее место классике?

– Зрителям понравился номер именно в такой интерпретации. В соревновательных программах его повторить не удастся из-за требований к контенту. С таким быстрым ритмом чисто откатать подобную программу будет сложно. Но с номером Frost в этом сезоне я еще буду выступать на шоу «Ледниковый период» в конце апреля и в мае, на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, – сказал Семененко.

Морозный концерт нашего фигуриста: покрасил волосы и лицо в белый, надел стальной костюм и выдал брейк на льду