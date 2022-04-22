Олег Матыцин: «Отстранение Рылова – решение неправомерное. Он является не только гордостью России, но и всего мирового плавания»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение российского пловца Евгения Рылова на девять месяцев за участие в концерте-митинге «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Это решение неправомерное. Каждая федерация устанавливает свой регламент, но это полностью политизированное решение.

Евгений является не только гордостью России, но и гордостью всего мирового плавания. Сегодня позиция некоторых организаций вносит дополнительные трудности в развитие мирового спорта», – сказал Матыцин.

Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»