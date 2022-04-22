Поздняков об отстранении Рылова: «Налицо открытая дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав спортсмена и человека»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение российского пловца Евгения Рылова на девять месяцев за участие в концерте-митинге «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Прокомментировать последние санкции в отношении Жени Рылова, а также российских и белорусских пловцов можно достаточно лаконично: международный спорт не просто перестал быть вне политики, он сам теперь стал политикой.

И чем дальше этот болезненный процесс развивается, тем больше влияет на решения и поступки отдельных коллег в международных федерациях.

Отстранить спортсмена на девять месяцев за участие в концерте – это даже не позор, а посмешище.

Ждем последовательности от международных спортивных федераций в виде аналогичных мер по отношению ко всем остальным спортсменам разных стран, так или иначе обозначивших свою позицию по текущим событиям.

Пока же налицо открытая дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав спортсмена и человека», – написал Поздняков в своем телеграм-канале.

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