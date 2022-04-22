Ирина Винер-Усманова: «Невозможно определить, что международные организации еще придумают, что будет в дальнейшем с нашими спортсменами»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала отстранение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова после посещения митинга-концерта в «Лужниках».

Международная федерация плавания (FINA) заявила об отстранении Рылова от соревнований под эгидой организации на девять месяцев.

«Лыжника Александра Большунова тоже ведь отстранили, который выиграл пять медалей на Олимпиаде. Это, конечно, все понятно, хотя спорт вне политики.

Мой взгляд всегда был справедливым. Я человек, который всегда выступает за справедливость, и говорю об этом то, что есть на самом деле. А здесь нормальный разум не подходит и невозможно что-то предсказать.

Потому что невозможно определить, что международные организации придумают еще и что будет в дальнейшем с нашими спортсменами», – сказала Винер-Усманова.

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