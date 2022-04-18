Ирина Роднина: «Хотела бы пожелать «Спартаку», чтобы его особый дух не пропадал. В нем была сила и значимость, к клубу совершенно по-другому относились»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поздравила «Спартак» со 100-летием.

«Я всю жизнь выступала за ЦСКА, но «Спартак», конечно, поздравляю. Желаю клубу сохранить те традиции, которыми он был богат.

В свое время я со многими известными футболистами делала программы на радио. И все в один голос говорили про дух «Спартака». Многих я просила сформулировать, в чем же этот дух заключается. Вероятно, тяжело подобрать слова, когда действительно есть эмоции и особое отношение.

Я бы хотела пожелать, чтобы этот особый дух не пропадал. В нем была и сила, и значимость, к клубу совершенно по-другому относились. В первую очередь сами спортсмены, которые его представляли.

Я видела и слышала Старостина. Такие люди, как он, создавали честь и самые яркие моменты нашего футбола», – сказала Роднина.