Ирина Роднина: «Раз мы не участвуем в международном календаре, создадим свой. С приглашением спортсменов из федераций, готовых с нами сотрудничать»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о возможной отмене российского этапа по фигурному катанию.

«Будем проводить свои соревнования. На Гран-при выступают свои спортсмены и приезжает незначительный процент участников из других стран. Причем, стоит отметить, разного уровня. Ничего не заменяется. Мы просто будем проводить другие соревнования с другими спортсменами.

Это никакая не замена, не надо путать. Мы это делаем, потому что наших спортсменов лишают права выступать на соревнованиях того календаря, который утверждает международная федерация. Раз мы не участвуем в этом календаре, мы создадим свой. Конечно, с приглашением спортсменов из тех федераций, которые готовы с нами сотрудничать», – сказала Роднина.