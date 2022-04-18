Ирина Роднина: «Недружественные страны привыкли к «групповым выступлениям» против России. Видимо, Гран-при у нас не будет в следующем сезоне»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возможном переносе этапа Гран-при из России.

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, скорее всего, другие недружественные страны согласятся. Они привыкли к «групповым выступлениям» против России. К большому сожалению, видимо, Гран-при у нас не будет в следующем сезоне.

В текущей ситуации для нас все-таки важнее, чтобы спортсмены принимали участие в международных стартах. А где будут проходить соревнования – вопрос вторичный.

Мы можем совершенно спокойно у себя замечательные соревнования организовывать, что показал Кубок Первого канала. Если что, приедут и спортсмены из других стран», – сказала Роднина.