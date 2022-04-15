Ирина Роднина: «ISU соревнуются в том, как укротить строптивого. Россия и Беларусь – строптивые страны. Но заменить в фигурном катании Россию невозможно»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) может лишить Россию этапа Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.

– Сегодня было большое совещание в правительстве по этому поводу. Будем предлагать что-то другое.

– Об отечественных турнирах идет речь?

– Нет, почему? У нас достаточно большие взаимоотношения с другими странами, с такими, как Китай. Китай в фигурном катании – одна из ведущих держав.

– Будете приглашать спортсменов из так называемых «дружественных стран»?

– Ну, вариантов много.

– Будет ли следующий сезон в российском фигурном катании необычным?

– А вы знаете, все новое порождает больший интерес, а все старое – это застой.

– Как в целом оцениваете решение ISU?

– Они сейчас соревнуются, но только в другом: как укротить строптивого. Для них Россия – это страна строптивая вместе с Беларусью.

Но заменить в фигурном катании Россию практически невозможно. Мы не так давно принимаем участие по сравнению со многими странами. Я имею в виду современные соревнования.

Первый неофициальный чемпионат мира по фигурному катанию прошел именно в царской России, в Санкт-Петербурге, а потом долгое время мы не присутствовали, официально мы начали только после второй мировой войны.

Но по количеству медалей, результатов, достижений ни одна страна не может сравниться, – сказала Роднина.

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