Гребенкина о желании Трусовой выучить пятерной прыжок: «Не думаю, что технически это более опасно, чем четверной»

Бывшая российская фигуристка оценила желание серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой выучить прыжок в пять оборотов.

«Я смотрю, что те фигуристы, которые исполняют четверные прыжки, некоторые из них бывает, что даже перекручивают. То есть задел есть.

По сути дела, получается, что в целом почему бы и нет. Я не думаю, что технически это более опасно, чем четверной.

Это в целом пока из области фантастики, потому что очень сложно крутить и четверные прыжки. Но если Саша чувствует в себе силы и есть действительно перекруты, то вполне вероятно, что 4,5 в галочку сделать.

Начинать пробовать она должна будет с этого крутить, потом в галочку выезжать. А потом кто знает… Это будет космос!» — заявила Гребёнкина.

Александра Трусова: «Хочу попробовать выучить пятерной прыжок. Если получится, то сделать его раньше всех – не только среди женщин»