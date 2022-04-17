Загитова, Медведева, Трусова и Туктамышева выступят в шоу Тутберидзе в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде, участие Щербаковой и Валиевой – под вопросом

Теги сборная России Елизавета Туктамышева пары женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Михаил Коляда Владимир Морозов Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Дарья Усачева Софья Акатьева Майя Хромых Аделия Петросян Ника Эгадзе Фигурное катание

Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Морис Квителашвили, Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое пройдет в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.

Информацию об участии олимпийских чемпионок Анны Щербаковой и Камилы Валиевой организаторы планируют опубликовать позже.

«Уважаемые болельщики и зрители! В связи с переносом даты официального награждения олимпийских чемпионов Пекина-2022 мы вынуждены внести изменения в список участников шоу «Чемпионы на льду» в городах Красноярск, Самара и Нижний Новгород», – сообщается на странице teamtutberidze_official.

20 апреля в Красноярске также планируют выступить Дарья Усачева, Софья Акатьева, Аделия Петросян и Ника Эгадзе.

24 апреля в Самаре и 26 апреля в Нижнем Новгороде – Софья Акатьева, Аделия Петросян, Ника Эгадзе и Майя Хромых.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные