Загитова, Медведева, Трусова и Туктамышева выступят в шоу Тутберидзе в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде, участие Щербаковой и Валиевой – под вопросом

Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Морис Квителашвили, Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое пройдет в Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде.

Информацию об участии олимпийских чемпионок Анны Щербаковой и Камилы Валиевой организаторы планируют опубликовать позже.

«Уважаемые болельщики и зрители! В связи с переносом даты официального награждения олимпийских чемпионов Пекина-2022 мы вынуждены внести изменения в список участников шоу «Чемпионы на льду» в городах Красноярск, Самара и Нижний Новгород», – сообщается на странице teamtutberidze_official.

20 апреля в Красноярске также планируют выступить Дарья Усачева, Софья Акатьева, Аделия Петросян и Ника Эгадзе.

24 апреля в Самаре и 26 апреля в Нижнем Новгороде – Софья Акатьева, Аделия Петросян, Ника Эгадзе и Майя Хромых.