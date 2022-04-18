Александра Трусова: «Считаю, что после завершения карьеры очень много возможностей. Дальше все начинают выступать в шоу»

Российская фигуристка рассказала о том, когда может завершить карьеру.

«Почему говорила, что могу завершить карьеру в 22? Потому что это еще один олимпийский цикл. Сейчас мне 18, следующий цикл – 22. Я считаю, что после завершения карьеры очень много возможностей. Дальше все начинают выступать в шоу.

Встать с кем-то в пару? Я должна очень доверять этому человеку, потому что это очень сложно. Вот с Алексеем Тихоновым пробовала – ему я доверяю. А так больше не могу пока сказать.

Высшее образование? Оно нужно, но пока я не задумывалась, хотя сейчас как раз будет время», – сказала Трусова.