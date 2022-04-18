Александр Жулин: «Это идиотизм, когда смешивают спорт и политику. Американцам и другим навязывают образ, что русские – враги»

Серебряный призер Лиллехаммера-1994 в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал слова американского тренера Рафаэля Арутюняна об отстранении российских спортсменов.

«Сейчас все смешали в один коктейль, от которого остается неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», – ранее заявил Арутюнян.

«Он абсолютно правильно сказал. Это идиотизм, когда смешивают спорт и политику. Рафаэль из Советского Союза, поэтому у него есть свое мнение, и он прекрасно знает русских людей. Он прекрасно знает, что русские люди не способны на такие гадости, которые про нас рассказывают.

А всем американцам и другим навязывают образ, что русские – враги. Я боюсь, они будут идти до конца и не будут слушать таких людей, как Тарасова, Мишин, Арутюнян. Конечно, нужно высказываться, так как то, что сейчас происходит, – это просто исчадье лжи», – сказал Жулин.

Арутюнян об отстранении россиян: «Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на высоком уровне. Это моя принципиальная позиция»