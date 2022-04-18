Арутюнян об отстранении россиян: «Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на высоком уровне. Это моя принципиальная позиция»

Американский тренер рассказал об отношении к отстранению российских фигуристов в профессиональной среде.

– Как в профессиональной тренерской среде относятся к отстранению российских фигуристов?

– Ничего хорошего в отстранении нет. Независимо от того, из какой страны фигуристы. Задача национальных федераций и заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться. Если на главном старте сезона нет претендентов на медали, это потеря.

Хотя россияне все равно выступали в Таллине. Только за другие сборные. Даже у американца Малинина и канадца Гоголева уральские корни! Казахстанец Шайдоров тренируется в Сочи у Урманова, представляющий Израиль Лев Винокур – в Москве, а выступающий за Чехию Георгий Рештенко родом из Питера. Многие тренеры общались между собой на русском языке.

– С вероятностью 99,9 процентов на конгрессе ISU будет исключена или временно отстранена . К мнению спортсменов и тренеров руководство Международного союза конькобежцев прислушивается?

– Сейчас все смешали в один коктейль, от которого остается неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция.

– Самая большая потеря для юниорского чемпионата мира-2022 это отсутствие российских юниорок, которые на национальном первенстве в Саранске демонстрировали контент на уровне призеров Олимпиады...

– Это всем понятно.

– Для ставшей чемпионкой мира американки отсутствие серьезных соперниц – плюс или минус?

– Для того чтобы стать чемпионкой, плюс, а для того чтобы почувствовать атмосферу соперничества, наверняка минус, – сказал Арутюнян.