Иван Букин: «Сколько я помню себя в спорте, столько Тарасова дает советы. Ее феноменальность заключена в видении фигурного катания»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал, в чем заключается феномен заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Сколько я помню себя в спорте, столько она и дает советы. В спорте твой результат формируется из таких кирпичиков, которые дает тебе тренер.

Я вспоминаю Новогорск, закрытый каток, и Татьяна Анатольевна – главный зритель, которая оценивает твое катание. Ее феноменальность заключена в видении фигурного катания, чтобы увидеть искусство в каждой программе», – сказал Букин.