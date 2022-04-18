Тарасова о словах Арутюняна про отстранение россиян: «Рафаэль – молодец, что высказался, а не промолчал. Очень важно, чтобы об этом писали, и мы сами должны это делать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Рафаэль Арутюнян Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова американского тренера Рафаэля Арутюняна об отстранении российских спортсменов.

«Сейчас все смешали в один коктейль, от которого остается неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», – ранее заявил Арутюнян.

«Безусловно, это хорошо, что об этом высказался Арутюнян. Он у нас учился, начал свои первые тренерские шаги на стадионе «Юных пионеров», воспитал множество хороших фигуристов и вывел на ЧМ, Олимпийские игры и другие международные соревнования.

Очень важно, чтобы об этом говорили, писали, и мы сами должны это делать. Если мы продолжим сидеть сложа руки, то ничего не изменится. И журналисты должны писать об этом каждую минуту. Рафаэль – молодец, что высказался, а не промолчал», – сказала Тарасова.

Арутюнян об отстранении россиян: «Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на высоком уровне. Это моя принципиальная позиция»

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