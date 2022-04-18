Тарасова о словах Арутюняна про отстранение россиян: «Рафаэль – молодец, что высказался, а не промолчал. Очень важно, чтобы об этом писали, и мы сами должны это делать»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова американского тренера Рафаэля Арутюняна об отстранении российских спортсменов.

«Сейчас все смешали в один коктейль, от которого остается неприятное послевкусие. Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», – ранее заявил Арутюнян.

«Безусловно, это хорошо, что об этом высказался Арутюнян. Он у нас учился, начал свои первые тренерские шаги на стадионе «Юных пионеров», воспитал множество хороших фигуристов и вывел на ЧМ, Олимпийские игры и другие международные соревнования.

Очень важно, чтобы об этом говорили, писали, и мы сами должны это делать. Если мы продолжим сидеть сложа руки, то ничего не изменится. И журналисты должны писать об этом каждую минуту. Рафаэль – молодец, что высказался, а не промолчал», – сказала Тарасова.

Арутюнян об отстранении россиян: «Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на высоком уровне. Это моя принципиальная позиция»