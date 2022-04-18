Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии после падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Фигуристу диагностировали сотрясение мозга.

«Как я уже говорил, обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки.

В настоящий момент он продолжает находиться в больнице. Сколько он там еще пробудет – неизвестно, но такое состояние требует покоя, лучше – как можно дольше», – сказал Мишин.

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