Бетина Попова: «То, что произошло с Семененко, – очень страшно. Выступать в темноте, конечно, сложнее, но спортсмены привыкли к этому формату»

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова высказалась о травме Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Петербурге.

Во время выступления Семененко упал с четверного прыжка и ударился головой об лед. Ему диагностировали сотрясение мозга.

«То, что произошло с Женей, – очень страшно. Скажу, что выступать в темноте, конечно, сложнее, но спортсмены привыкли к этому формату.

И на шоу выступают без шестиминутных разминок, из-за этого ожидание своего выхода на лед после пробной раскатки бывает очень долгим, поэтому делать четверные, конечно, опасно.

Когда арена меньше, очень непривычно катать, но перед шоу всегда есть возможность попробовать лед и откорректировать моменты номера, где ты не вписываешься в размеры льда», – отметила Попова.

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