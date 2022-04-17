«Спортсмены всячески будут стремиться выполнять эти элементы. Возьмем тот же цирк, где есть элементы на грани фола». Лайшев о сложности программ в ледовых шоу

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о сложности программ в ледовых шоу на фоне ситуации с фигуристом Евгением Семененко.

Ранее Семененко получил сотрясение мозга после падения с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

«Во всех видах спорта идет усложнение. Даже если брать игровые виды, тоже все прогрессирует. Конечно, хочется пожелать осторожности, внимательности и чуткости со стороны тренеров. Но спортсменов не остановить.

Они всячески будут стремиться выполнять эти элементы. Шоу тем и привлекает, что там более свободный доступ. Возьмем тот же цирк, где есть элементы на грани фола, где весь зал вздрагивает и замирает. И в фигурном катании та же работа на зрителя идет, желание прославиться, сделать то, что другие не могут.

К сожалению, травматизм во всех видах спорта неизбежен. Уровень спорта растет, на шоу мы тоже это видим. Вчера произошел несчастный случай», – сказал Лайшев.

Страшное падение Семененко на шоу Плющенко: сделал 4 попытки встать, в итоге рухнул на зрителей