Косторная о видео с нецензурными высказываниями: «Сожалею, что оно попало на всеобщее обозрение. Все мы в привычной обстановке можем красочно выражать мысли»

Чемпионка Европы Алена Косторная объяснила свои нецензурные высказывания после выступления в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Ранее в сеть попало видео, на котором фигуристка комментирует травму Евгения Семененко и, в частности, говорит следующее: «Мы, когда катаемся, тоже нихрена не видим. Вчера я сама наугад каталась. Хорошо, что не ######## (упала), но на зрителей, бывало, наезжала».

«Всем снова привет! Сегодня меня очень много в прессе, хочу немного прояснить ситуацию:

1. Видео было выложено для людей, с которыми я общаюсь, а все мы в привычной обстановке можем красочно выражать свои мысли. Сожалею, что оно попало на всеобщее обозрение, учитывая огромное количество нецензурной лексики там.

2. Очень жаль, что я поверила и доверилась людям, которые в итоге так поступают, из чего сам напрашивается ответ, почему я очень мало и редко общаюсь с болельщиками.

3. С форматом и организацией шоу все было хорошо, потому что кататься без света в целом неудобно, нет разницы, сильно темно на арене или нет», – написала Косторная в сторис.

Косторная о травме Семененко: «Как человек, у которого было три сотрясения, хочу сказать, что с башкой у меня все в порядке. Ну, я #######, но это уже не лечится»

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