Татьяна Навка: «Очень было страшно за состояние Семененко. Он катался в лучах, а это совершенно дополнительная нагрузка, когда тебе светят в глаза»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о травме Евгения Семененко после ледового шоу в Санкт-Петербурге.

Накануне фигурист неудачно приземлился с четверного прыжка и ударился головой об лед. Ему диагностировали сотрясение мозга.

«Это очень опасный вид спорта. Иногда случаются такие неприятные казусы. Очень было страшно за его состояние. Может, произошел какой-то дисбаланс, разгерметизация, скажем так, во время прыжка, его вынесло в другую сторону.

Прыжок был очень сложный. Нужно отметить, что Женя молодец, не каждый спортсмен на показательных выступлениях будет исполнять такие четвертные прыжки. Он же катался в лучах, а это совершенно дополнительная нагрузка, когда тебе светят лучи в глаза», – сказала Навка.

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