Жулин о травме Семененко: «Однозначно нужно ограничить в коммерческих шоу сложные прыжки и элементы. Риск возрастает кратно в темноте»

Тренер Александр Жулин после травмы Евгения Семененко заявил, что необходимо ограничить исполнение сложных прыжков во время шоу.

Во время ледового шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге Семененко сильно ударился головой об лед после неудачного прыжка. Фигуристу диагностировали сотрясение мозга.

«Однозначно нужно ограничить в коммерческих шоу сложные прыжки и элементы. А еще нужно обязательно договариваться с осветителями, чтобы они включали полный свет во время тяжелых элементов.

Риск возрастает кратно в темноте. Так что нужно либо договариваться с теми, кто отвечает за свет, либо ограничивать сложность прыжков», – заявил Жулин.

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