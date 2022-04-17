Жулин о травме Семененко: «Однозначно нужно ограничить в коммерческих шоу сложные прыжки и элементы. Риск возрастает кратно в темноте»

Теги сборная России травмы Александр Жулин мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Тренер Александр Жулин после травмы Евгения Семененко заявил, что необходимо ограничить исполнение сложных прыжков во время шоу.

Во время ледового шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге Семененко сильно ударился головой об лед после неудачного прыжка. Фигуристу диагностировали сотрясение мозга.

«Однозначно нужно ограничить в коммерческих шоу сложные прыжки и элементы. А еще нужно обязательно договариваться с осветителями, чтобы они включали полный свет во время тяжелых элементов.

Риск возрастает кратно в темноте. Так что нужно либо договариваться с теми, кто отвечает за свет, либо ограничивать сложность прыжков», – заявил Жулин.

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