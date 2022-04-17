Тарасова после инцидента с Семененко на шоу Плющенко: «Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об ограничениях для спортсменов во время ледовых шоу.

Накануне Евгений Семененко был госпитализирован после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Фигуристу диагностировали сотрясение мозга.

«Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю», - сказала Тарасова.

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