Тарасова после инцидента с Семененко на шоу Плющенко: «Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об ограничениях для спортсменов во время ледовых шоу.
Накануне Евгений Семененко был госпитализирован после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Фигуристу диагностировали сотрясение мозга.
«Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю», - сказала Тарасова.
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