Тарасова после инцидента с Семененко на шоу Плющенко: «Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю»

Теги Татьяна Тарасова сборная России травмы мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об ограничениях для спортсменов во время ледовых шоу.

Накануне Евгений Семененко был госпитализирован после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Фигуристу диагностировали сотрясение мозга.

«Стоит ли запретить четверные прыжки в коммерческих шоу? Нет. Я так не считаю», - сказала Тарасова.

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